2020-08-04T09:42:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу: парад в честь победы в Курской битве отменен

Режим повышенной готовности по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В программу мероприятий внесли коррективыВ программу мероприятий внесли коррективыФото: Светлана ВОЛКОВА
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22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» состоится фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе Курской дуги», в этот же день пройдет патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга - 2020». 22 и 23 августа состоится акция «Поезд Победы». 23 августа в областном центре и муниципальных образованиях региона пройдут торжественные церемонии возложения цветов и венков на мемориальных объектах, в Курске прогремит праздничный салют.

Ранее запланированные к проведению парад и концерт не состоятся в связи с эпидемиологической обстановкой. Остальные ограничения, введенные в Курской области, действуют на период сохранения режима повышенной готовности. Решение об их отмене будет приниматься индивидуально на оперативном штабе, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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