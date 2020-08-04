В Курской области от коронавируса умерла еще одна женщина

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:04:29+03:00

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На сегодняшний день от коронавируса в регионе скончался 51 человек. В том числе за последние сутки умерла женщина 57 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 4 августа всего проведено 154 234 исследования материала на COVID-19, в том числе за 3 августа проведено 1052 исследования. Всего проведено 16 220 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий, сообщил ив администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU