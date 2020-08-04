2020-08-04T10:04:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области от коронавируса умерла еще одна женщина

Общее число погибших составило 51 человек
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В области продолжают регистрировать летальные случаиВ области продолжают регистрировать летальные случаиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

На сегодняшний день от коронавируса в регионе скончался 51 человек. В том числе за последние сутки умерла женщина 57 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 4 августа всего проведено 154 234 исследования материала на COVID-19, в том числе за 3 августа проведено 1052 исследования. Всего проведено 16 220 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий, сообщил ив администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области от коронавируса умерла еще одна женщина
Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 августа 2020 года составило 6316 человек
Режим повышенной готовности по коронавирусу: парад в честь победы в Курской битве отменен
Под Курском пожарные спасли трехлетнего малыша
Курская область вошла в пилотную программу Ростуризма
В курских школах 1 сентября не будет линеек
В структуре обладминистрации произошли изменения
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
Мошенники перезванивали курянину с 23 номеров
В Курске продолжается прием документов в новую школу на Клыкова
Полумарафон "ЗаБег.РФ" собрал в Курске более 420 тысяч рублей на благотворительность
В Курской области за сутки разбились два мотоциклиста
В Курске с начала лета четверо детей выпали из окон
В Курске таксист сбил женщину
Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 августа 2020 года составило 6294 человек
В Курске на проспекте Клыкова сгорела легковушка
В Курске скорректируют график работы уличного освещения
В Курской области заразились коронавирусом еще 30 человек
В курском парке Солянка разместят футбольный манеж
В Курске подвели итоги велогонки
В Курске открылись муниципальные лагеря
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: обладминистрация возобновляет личный прием граждан