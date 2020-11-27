Коронавирус в Курске, последние новости на 27 ноября 2020 года: в больницах и стационарах находятся 1349 человек

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 186 пациентов. Фото: Из архива "КП"

В больницах и стационарах Курской области с COVID-19 и пневмониями находятся 1349 человек, на искусственной вентиляции легких – 114 (17– инвазивная, 97 – неинвазивная). На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 186 пациентов.

По состоянию на утро 26 ноября в Курской области всего зарегистрировано 14649 (+157) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Почти 400 защитных визоров переданы в образовательные и медицинские учреждения региона командой проекта «НКО Курской области против COVID-19».

В Курске продолжаются масочные рейды. Куряне практически не допускают нарушений.

Пожарные звенья аэромобильной группировки ГУ МЧС по Курской области продолжают дезинфекционную обработку объектов транспортной инфраструктуры, зданий и территорий пожарно-спасательных подразделений.