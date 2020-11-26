Также во время мониторинга проверяется наличие дезинфицирующих средств Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжаются масочные рейды. Во время одного из них сотрудники комитета экономического развития, администрации Центрального округа и управления ГО и ЧС обследовали 15 предприятий потребительской сферы

Участники рабочих групп отмечают, что куряне, как покупатели, так и персонал магазинов, практически не допускают нарушений, понимая, ношение маски поможет снизить риск распространения COVID-19.

Также во время мониторинга проверяется наличие дезинфицирующих средств для покупателей и регулярность санитарной обработки помещений. На этот раз, ни на одном из проверенных в Центральном округе предприятий торговли, нарушений не выявили.

Мониторинг предприятий потребительской сферы в Сеймском округе прошел в 37 торговых объектах. Здесь выявили два нарушения - в магазинах на улицах Сумской и Дейнеки. Нарушителям выдали уведомления о необходимости соблюдения требований использования средств индивидуальной защиты.