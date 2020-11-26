Курские спасатели дезинфицируют город

Обработанная площадь составила почти 400 тысяч квадратов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Пожарные звенья аэромобильной группировки ГУ МЧС по Курской области продолжают дезинфекционную обработку объектов транспортной инфраструктуры, зданий и территорий пожарно-спасательных подразделений.

На сегодняшний день обработку объектов транспортной инфраструктуры провели почти сто раз. Обработанная площадь составила почти 400 тысяч квадратов. В дезинфекции принимали участие 36 человек и четыре единицы техники. В ходе обработки израсходовали 54 литра дезсредства.

Спасатели начали обрабатывать город с апреля. Дезобработка будет продолжаться. Кроме городских объектов обработку проходят техника и здания ГУ МЧС.