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Курские спасатели дезинфицируют город

Объекты транспортной инфраструктуры обработали почти сто раз
Яна ШЕЛЕСТ
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Обработанная площадь составила почти 400 тысяч квадратов

Обработанная площадь составила почти 400 тысяч квадратов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Пожарные звенья аэромобильной группировки ГУ МЧС по Курской области продолжают дезинфекционную обработку объектов транспортной инфраструктуры, зданий и территорий пожарно-спасательных подразделений.

На сегодняшний день обработку объектов транспортной инфраструктуры провели почти сто раз. Обработанная площадь составила почти 400 тысяч квадратов. В дезинфекции принимали участие 36 человек и четыре единицы техники. В ходе обработки израсходовали 54 литра дезсредства.

Спасатели начали обрабатывать город с апреля. Дезобработка будет продолжаться. Кроме городских объектов обработку проходят техника и здания ГУ МЧС.