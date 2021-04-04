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4 апреля 2021 21:03

Проект "Кино в театре"

4 апреля в рамках проекта "Кино в театре" курянам показали картину "Мой друг Мистер Персиваль".
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"

Проект "Кино в театре"