В Курске часть Сеймского округа останется без воды

8 октября часть Сеймского округа Курска останется без воды. Как рассказали в мэрии Курска, 7 октября на участке сети холодного водоснабжения выявлена утечка. На завтра запланирован ремонт.

Поэтому 8 октября с 09:00 воду не будут подавать на следующие улицы: Парковая, Серегина, Народная, Кулакова, Харьковская, Белгородская, Магистральный проезд, Краснополянские и Кислинские, Резиновая, Черняховского, Пограничная, Центральная, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Степные улицы и прилегающие к ним.

Справки по телефону в Курске: (4712) 70-06-14.

Ранее КП сообщила, что завтра без воды останутся также жители десятков улиц в Центральном округе Курска.