В Курске отключат свет

Свет начнут отключать с 13 октября Фото: Даниил НАЙХИН.

В двух округах Курска запланировано отключение электроэнергии, сообщает мэрия города. Света не будет на ряде улиц Железнодорожного и Сеймского округов. Причина - плановые работы в электрических сетях ПАО «Россети Центр» АО «Курские электрические сети».

Отключение электроэнергии в Курске произойдет на следующих улицах в Сеймском округе

13 и 15 октября с 09:00 до 16:00 на улицах Санаторная, Рыльская, Городская, Лучистая, Лесная Поляна, Сосновый Бор, Дубовая Роща, Кореневская и Нелидова.

Телефон для справок в Курске: (4712) 34-98-21

В Железнодорожном округе электричества не будет с 13 по 15 октября с 09:30 до 16:00 на улице 2-я Восточная, д. 90-138, 73-135.

А 14 октября свет отключат с 09:00 до 12:00 на улицах 2-я Щигровская, д. 1-41, 2-48, 1-я Щигровская, д. 6-40, в переулках 10-й Щигровский, д. 3-27, 2-28, 11-й Щигровский, д. 1-25, 2-32, 9-й Щигровский, д. 4-10 и на улице Коммунальная, д. 41-87, 86-92.

Телефон для справок в Курске: (4712) 34-98-22.

Ранее КП сообщила, что 8 октября центр города частично останется без воды.