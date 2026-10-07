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НовостиПолитика7 октября 2026 10:21

7 октября по всей Курской области снова объявлена авиаопасность

Также в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА
Светлана ВОЛКОВА
Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе уже пятые сутки подряд

Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе уже пятые сутки подряд

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

По всей Курской области днем 7 октября снова объявлена авиационная опасность. Об этом сообщил оперативный штаб региона в 12.55. по Москве. Жителей и гостей региона призывают быть бдительными. Силы и средства российской ПВО сейчас на территории Курской области приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Кроме того, с 3 октября непрерывно по всей Курской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Ранее КП сообщила, что накануне под Курском погиб 40-летний механизатор. Дрон ВСУ 6 октября атаковал трактор, на котором работал мужчина.