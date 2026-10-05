Глобальные продажи брендов OMODA и JAECOO в августе выросли в два раза и достигли 65 576 автомобилей

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На протяжении 6 месяцев подряд показатель продаж не опускался ниже отметки в 60 000 единиц, что свидетельствует о значительных успехах O&J на глобальных рынках.

Основным драйвером роста для OMODA и JAECOO стали автомобили на новых источниках энергии (NEV). Общий объем продаж электромобилей и гибридов составил 49 712 единиц, что на 167% больше, чем годом ранее.

В августе O&J достигли заметных успехов в Великобритании, в очередной раз обновив исторический максимум продаж в течение месяца. Количество автомобилей OMODA и JAECOO, реализованных в стране за отмеченный период, составило 6 238 единиц, что позволило получить 6,62% доли локального рынка и обеспечило второе место среди самых популярных брендов.

По итогам месяца среднеразмерный кроссовер JAECOO J7 был реализован в количестве 2 022 экземпляров, что позволило модели занять второе место в общем зачете. Компактный кроссовер JAECOO J6 занял четвертое с результатом в 1 670 автомобилей. Выбор в пользу городского кроссовера OMODA С5 в августе сделали 1 465 человек, что обеспечило фастбэк-кроссоверу шестое место среди всех моделей, представленных на локальном рынке Великобритании.

O&J активно укрепляют свои позиции и на других рынках, включая страны Латинской Америки и Австралию. В августе продажи показали заметный рост в обозначенных регионах, что утвердило за OMODA и JAECOO статус одних из самых быстроразвивающихся брендов.

В настоящее время OMODA и JAECOO представлены на 77 рынках по всему миру, в том числе – в Европе, Азии, Австралии, Африке, Латинской Америке и Ближнем Востоке.

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