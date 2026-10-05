Подачу тепла в дома курян начнут с 15 октября

Сейчас к отоплению подключены 120 объектов соцсферы Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Подачу тепла в жилые дома Курской области начнут с 15 октября. Об этом сообщили 5 октября на заседании правительства Курской области.

К этому сроку также планируют завершить запуск отопления во все социальные объекты региона. Напомним, что официально отопительный сезон в регионе стартовал 1 октября. С этой даты начался запуск тепла в социальные объекты - детские сады, школы, больницы и поликлиники.

Сейчас около 120 социальных объектов региона отапливаются, в том числе 26 объектов здравоохранения и 22 детских сада.