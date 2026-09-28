ESTEO — новый лидер премиальных гибридов: с учётом господдержки 925 000 и тест-драйв в Курске

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С учётом господдержки в 925 000 рублей на гибриды премиальный уровень ESTEO становится ощутимо доступнее — и оценить его лично можно на тест-драйве в дилерском центре ESTEO Центр «КорсГрупп» в Курске.

Уверенный старт и лидерство в премиум-сегменте

За первый месяц работы дилерская сеть ESTEO реализовала 1516 автомобилей всей линейки, в том числе новинки августа — EXLANTIX ET8, обновлённый EXLANTIX ET и ESTEO V27. Ключевым драйвером успеха стало гибридное направление: в России на учёт поставлено 933 гибридных автомобиля ESTEO, что вывело бренд на первое место среди премиальных гибридов.

Особый вклад в результат внесла модель ESTEO V27 — новый гибридный внедорожник, который моментально привлёк внимание рынка. Менее чем за месяц на учёт поставили 348 экземпляров этой модели. Это подтверждает, что философия ESTEO находит отклик у покупателей: бренд объединяет передовые технологии, яркую динамику, практичность и премиальный характер автомобиля — всё, что важно современному автовладельцу.

Будучи новым игроком, ESTEO сразу заявил о себе как о серьёзном конкуренте и теперь нацелен на укрепление лидерских позиций.

О бренде ESTEO

ESTEO — премиальный автомобильный бренд, который вышел на российский рынок в апреле 2026 года в рамках стратегического партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo.

Главная идея ESTEO — создать высокотехнологичное пространство, где интеллектуальные системы, продуманная эргономика и безопасность органично вписываются в повседневную жизнь владельца. В модельном ряду — как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с ДВС: все они отличаются выразительным дизайном и исключительным качеством исполнения.

Приглашаем на тест-драйв

Познакомьтесь с моделями ESTEO лично и убедитесь, почему этот бренд уже с первых месяцев покоряет рынок. Менеджеры дилерского центра рассчитают итоговую стоимость с учётом господдержки, трейд-ина и кредитных программ — индивидуально под вас.

Дилерский центр: ESTEO Центр «КорсГрупп» Адрес: г. Курск, ул. Энгельса, 173, стр. 1 Официальный сайт: https://kors-esteo.ru/

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