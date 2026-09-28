Куряне могут бесплатно набрать воды на улице Мирная

О сроках подачи воды пока нет информации Фото: Светлана ВОЛКОВА.

КП уже сообщала, что из-за проведения срочных аварийно-восстановительных работ на сети водопровода 28 сентября на некоторых улицах Курска отключили воду.

Как уточнили в мэрии города, под отключение попали жильцы следующих домов: улица Горького (№ 31 – 70), улица Можаевская, улица К. Зеленко (№ 5 – 42), улица Мирная (№ 11 – 68), улица Володарского (№ 41 – 70), улица А. Аристарховой, улица Тускарная.

Подвоз воды сейчас организован. Передвижная емкость, по информации горадминистрации, находится по адресу: улица Мирная, д. 14.

Справки по телефону 70-06-14.