Часть Курска осталась без воды

Чиновники пока не сообщили точные адреса точек подвоза воды Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске произошла утечка на сетях холодного водоснабжения. ЧП произошло на пересечении улиц Мирная и Горького.

Как сообщили в мэрии Курска, для проведения аварийно-восстановительных работ нужно полностью перекрыть воду на значительном числе улиц центральной части города.

Работы начались в 9:00 понедельника, 28 сентября.

- Эта мера принята для недопущения массового отключения курян от воды в вечерние часы воскресенья и в утром понедельника, чтобы они смогли собраться на работу и на учебу, - пояснили чиновники.

Точные адреса домов, которые остались без воды, пока не сообщают, как и сроки восстановления водоснабжения. На время проведения аварийно-восстановительных работ курянам обещают подвозить воду, точных адресов точек подвоза воды пока тоже нет.