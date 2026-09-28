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НовостиПроисшествия28 сентября 2026 6:16

Часть Курска осталась без воды

Сроки возобновления подачи коммунальной услуги пока не сообщают
Светлана ВОЛКОВА
Чиновники пока не сообщили точные адреса точек подвоза воды

Чиновники пока не сообщили точные адреса точек подвоза воды

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске произошла утечка на сетях холодного водоснабжения. ЧП произошло на пересечении улиц Мирная и Горького.

Как сообщили в мэрии Курска, для проведения аварийно-восстановительных работ нужно полностью перекрыть воду на значительном числе улиц центральной части города.

Работы начались в 9:00 понедельника, 28 сентября.

- Эта мера принята для недопущения массового отключения курян от воды в вечерние часы воскресенья и в утром понедельника, чтобы они смогли собраться на работу и на учебу, - пояснили чиновники.

Точные адреса домов, которые остались без воды, пока не сообщают, как и сроки восстановления водоснабжения. На время проведения аварийно-восстановительных работ курянам обещают подвозить воду, точных адресов точек подвоза воды пока тоже нет.