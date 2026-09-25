В свет вышла серия марок с изображением курских памятников

На одной из марок - памятник композитору Свиридову Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В День города Курска в обращение вышла серия марок «Современное искусство России» с изображением курских памятников, сообщили в правительстве региона. Тираж каждой марки - 42 тысячи экземпляров. На марках представлены четыре курские скульптуры.

Это памятник Аркадию Гайдару и тимуровцам, который был установлен в Курске в конце прошлого года. Монумент увековечивает память о курском писателе Гайдаре и напоминает молодежи о важности добровольчества. Еще на одной марке - бронзовый «Колобок», что стоит в Парке пионеров, на третьей - памятник Георгию Свиридову на улице Ленина, на четвертой - памятник «Сынам полков», установленный у библиотеки имени А. А. Асеева.

Желающие могут поставить оттиск штемпеля на свои письма и открытки, а также купить марки в почтовом отделении на улице Малых, 10.

Напомним, что 25 сентября Курск отмечает День города.