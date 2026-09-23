День города-2026 в Курске: турнир по историческому фехтованию, концерты и показ мод

Основные мероприятия пройдут в пятницу на Полугоре Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

25 сентября Курску исполнится 994 года. В рамках празднования курян и гостей города ждет насыщенная программа.

24 и 25 сентября пройдет открытый всероссийский многожанровый фестиваль «Самоцветы» (6+). В нем примут участие творческие коллективы из Калуги, Белгорода, Воронежа, Владимира, а также Орла, Курска. Фестиваль пройдет на улице Дзержинского, на Полугоре.

Время проведения: 24 сентября — с 17.00 до 19.30, а 25 сентября — с 14.00 до 16.20.

В День города, 25 сентября, на Полугоре пройдут разнообразные мероприятия. Жителей и гостей города здесь ждут в пятницу, с 11.00 до 21.00. В планах следующие мероприятия:

На Полугоре пройдут концерты, показ мод и турнир по историческому фехтованию Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Старт городских соревнований автомобильных семейных экипажей под названием «Папа-старты» (0+) и церемония награждения. Эти соревнования - возможность для семей провести время вместе, а также укрепить отношения через совместную деятельность и научиться работать в команде, действовать в нестандартных ситуациях.

Также здесь пройдет Открытый турнир по историческому фехтованию «Клинок Черноземья». Соревнования соберут бойцов из разных регионов России. Для зрителей это возможность погрузиться в атмосферу Средневековья. Например, можно примерить рыцарское снаряжение, взять в руки боевой клинок.

Фестиваль волонтерских и общественных объединений «Добрый Курск» (6+) также пройдет в этот день на Полугоре. Участники развернут десятки тематических площадок и в интерактивном формате расскажут о своих проектах.

Здесь же будет идти прямой эфир городского торжественного собрания «Курск — 994. Город славных побед, город славных имен».

Также на Полугоре состоится церемония награждения победителей городских конкурсов «ФотоКурск», «Символы Курска».

Пройдет и Фестиваль студенческих и молодежных театральных мастерских Курска «Ваш выход» (6+). Это площадка для демонстрации работ молодых артистов.

Запланирован показ мод курских дизайнеров и модельеров «Стиль города» (12+). Дизайнеры представят свои коллекции, вдохновленные историей, а также природой, архитектурой Курска, культурным наследием России.

В этом году Курску исполняется 994 года Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Здесь же пройдут концерты творческих коллективов Курска (0+) и «От классики до джаза» (6+) в исполнении симфоджаза братьев Ивановых (Москва), а также концерт кавер-группы «Грув Бокс» (Курск) (6+).

С 19.30 до 20.20 на Театральной площади запланирована концертная программа творческих коллективов и солистов Концертно-творческого центра имени М. С. Щепкина. На площади будут одновременно демонстрировать тематический ролик на дисперсном водяном экране фонтана.

В течение всего дня 25 сентября мероприятия также пройдут в городских учреждениях культуры, а также спорта и образования.

КАК ПОГОДКА?

На День города в Курске будет до +15

По прогнозу синоптиков в Курске на День города, 25 сентября, будет прохладно. Для длительных прогулок понадобятся куртки. Максимально в этот день воздух в регионе прогреется днем до +15. День будет пасмурный, но без дождей. Ветер ожидается днем юго-западного направления, до 12 метров в секунду.