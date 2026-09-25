OMODA C5 в Курске: стильный кроссовер по цене от 2 349 000 рублей — приглашаем на тест драйв

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Модель доступна по стартовой цене от 2 349 000 рублей в комплектации «Актив» — и уже ждёт своих владельцев.

OMODA C5 — это сочетание выразительного дизайна и продуманной функциональности: автомобиль уверенно смотрится в городском потоке и делает каждую поездку комфортнее. В базовой комплектации «Актив» уже включены опции, которые обычно встречаются в более дорогих версиях.

В стоимость от 2 349 000 рублей входит:

• двигатель 1.5 л с турбонаддувом и роботизированной коробкой передач AMT — баланс динамики и экономичности;

• светодиодная оптика — отличный обзор и узнаваемый световой рисунок;

• климат контроль — комфортный микроклимат для всех пассажиров;

• мультимедиа с сенсорным экраном — удобное управление и интеграция со смартфоном;

• камера заднего вида и парковочные ассистенты — проще и безопаснее маневрировать в городе;

• системы активной безопасности ESP, ABS, EBD — надёжная поддержка на дороге в любых условиях.

Для удобства покупателей в дилерском центре действуют специальные условия:

• программа трейд ин — обменяйте свой автомобиль на новый с доплатой;

• кредитование от партнёрских банков — расчёт ежемесячного платежа займёт не более 15 минут;

• специальные предложения при покупке до конца месяца.

«OMODA C5 создан для тех, кто ценит стиль и не готов идти на компромиссы в вопросах комфорта и безопасности, — комментирует представитель дилерского центра „КорсГрупп“. — Мы предлагаем не просто автомобиль, а готовое решение: от тест драйва до оформления сделки. А благодаря наличию машин в салоне клиенты могут быстрее стать владельцами нового кроссовера».

Приглашаем жителей Курска познакомиться с OMODA C5 лично: запишитесь на тест драйв и оцените динамику, эргономику и технологии автомобиля в реальных условиях.

Контакты для записи на тест драйв:

• Адрес: г. Курск, ул. Энгельса, 173А.

• Телефон: +7 (4712) 36 40 25.

• Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.

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