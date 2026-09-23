23 сентября в Курской области прогнозируют дожди и сильный ветер

В среду в регионе будет сыро и прохладно Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области 23 сентября ожидается облачная погода. Днем пройдут сильные дожди, местами прогремят грозы.

Температура составит днем +14…+19°C. Ветер будет днем восточный 8–13 м/с, при грозах возможны порывы до 15–18 м/с.

Видимость синоптики прогнозируют 3–7 километров, в тумане — до 500 метров.

Внимание: из-за порывистого ветра возможны перебои в электроснабжении, аварии на линиях связи и рост числа ДТП. Будьте осторожны, предупреждает ГУ МЧС региона.

Ранее КП сообщила о погоде на этой рабочей неделе в Курской области.