Прощай, бабье лето: скандинавский циклон несет в Курскую область резкое похолодание и дожди

В середине недели похолодает до +12 Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 21 по 25 сентября в Курской области произойдет коренной перелом в погоде. Начало рабочей недели порадует жителей региона финальным всплеском субтропического тепла, после чего скандинавский циклон окончательно закроет сезон бабьего лета. На смену солнцу придут затяжные осенние дожди, плотная облачность и резкое падение температуры воздуха более чем на 10 градусов.

Понедельник, 21 сентября: Последний жаркий аккорд

Рабочая неделя начнется с аномально теплой и комфортной погоды. Курская область окажется в передней части наступающего циклона, который временно закачает в регион хорошо прогретые воздушные массы. Дневная температура в области составит +21…+26 °C (в Курске до +24…+25 °C). Ночная температура будет +7…+12 °C.

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. В первой половине дня будет без осадков, ближе к вечеру местами по области пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Ветер южный, с порывами до 8–13 м/с.

Вторник, 22 сентября: Вторжение холодного фронта

Курянам рекомендуют достать теплые куртки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник начнется активная фаза похолодания. Плотные дождевые тучи затянут небо, а ветер сменит направление на юго-западное и западное. Дневная температура составит +16…+18 °C. Ночная температура по прогнозу будет +9…+12 °C.

Синоптики прогнозируют облачную погоду, на большей части территории Курской области пройдут умеренные, а местами сильные дожди.

Среда, 23 сентября: Пик ненастья и холода

Этот день станет самым холодным и сырым на рабочей неделе. Область окажется в самом сердце северного циклона. Дневная температура в среду будет +12…+14 °C. Ночная температура составит +6…+9 °C.

Регион ждут затяжные обложные дожди, высокая влажность воздуха (до 90%). Ветер северной четверти усилится до 12 м/с, добавляя ощущения сырости и дискомфорта.

Четверг, 24 сентября: Стабилизация на осеннем минимуме

Интенсивность осадков начнет постепенно снижаться, однако рассчитывать на серьезное потепление не стоит. Регион в четверг останется в тыловой, холодной части уходящего на восток атмосферного фронта. Дневная температура в этот день будет +13…+14 °C. Ночная температура составит +8 °C.

В регионе будет стоять преимущественно облачная погода, местами сохранятся небольшие дожди.

Пятница, 25 сентября: Слабая надежда на прояснения

К концу рабочей недели погода начнет постепенно стабилизироваться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Дневная температура в пятницу будет +14…+16 °C. Ночная температура отметится на уровне +7…+9 °C.

Будет также облачно с прояснениями, но вероятность существенных осадков снизится до минимума. Ветер утихнет, создавая более приятные условия для прогулок.

Рекомендации для курян: смена гардероба и осторожность на дорогах

Если в понедельник еще можно ходить в легких ветровках, то со вторника понадобятся теплые куртки, непромокаемая обувь и головные уборы.

Из-за обильных осадков со вторника по четверг видимость на трассах Курской области снизится. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно в утренние часы.

Хорошая новость заключается в том, что к пятнице дожди прекратятся. Конец недели и грядущие выходные обещают быть хоть и прохладными, но сухими, что позволит вернуться к загородному отдыху или продовольственным ярмаркам «Осень — 2026».

С 21 по 25 сентября 2026 года в Курской области прогнозируется неоднородная геомагнитная обстановка. Начало недели пройдет в режиме полного штиля, однако ближе к выходным планету накроет магнитная буря из-за воздействия высокоскоростного солнечного ветра.

Геомагнитный календарь на рабочую неделю

21–23 сентября сохранится спокойная магнитосфера

В первой половине недели Солнце проявит минимальную активность. Земное магнитное поле останется в стабильном, невозмущенном состоянии.

Риски для здоровья и техники полностью отсутствуют. Метеочувствительные люди могут чувствовать себя комфортно. [1, 2, 3]

К концу рабочей недели на регион обрушится магнитная буря Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 сентября: рост активности и переход в «желтую зону»

Ситуация начнет меняться в ночь на четверг. Индекс возмущения поднимется до 4 баллов к вечеру (возбужденное состояние магнитосферы). У людей с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью могут появиться легкая слабость, сонливость или беспричинная тревога.

25 сентября: Начало магнитной бури уровня G1

К концу рабочей недели прогнозируется пик геомагнитных колебаний. Индекс возмущения достигнет 5 баллов, что квалифицируется как слабая магнитная буря класса G1. Возможны головные боли, скачки артериального давления и общая утомляемость. Сбоев в работе навигации и связи на широте Курска не ожидается.

Как защитить себя в пиковые дни (24–25 сентября)?

Чтобы минимизировать влияние геомагнитного шторма на организм, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Контролируйте давление. Держите под рукой прописанные врачом лекарства, особенно если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Снизьте нагрузки: перенесите тяжелые тренировки и важные стрессовые дела на начало недели.

Следите за питанием: ограничьте употребление кофеина, соленой и жирной пищи. Пейте больше чистой воды и травяного чая.

Соблюдайте режим сна: постарайтесь ложиться спать пораньше, чтобы организм успевал полноценно восстановиться.