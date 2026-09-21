Прощай, бабье лето: скандинавский циклон несет в Курскую область резкое похолодание и дожди

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
С 21 по 25 сентября в Курской области произойдет коренной перелом в погоде. Начало рабочей недели порадует жителей региона финальным всплеском субтропического тепла, после чего скандинавский циклон окончательно закроет сезон бабьего лета. На смену солнцу придут затяжные осенние дожди, плотная облачность и резкое падение температуры воздуха более чем на 10 градусов.
Понедельник, 21 сентября: Последний жаркий аккорд
Рабочая неделя начнется с аномально теплой и комфортной погоды. Курская область окажется в передней части наступающего циклона, который временно закачает в регион хорошо прогретые воздушные массы. Дневная температура в области составит +21…+26 °C (в Курске до +24…+25 °C). Ночная температура будет +7…+12 °C.
В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. В первой половине дня будет без осадков, ближе к вечеру местами по области пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Ветер южный, с порывами до 8–13 м/с.
Вторник, 22 сентября: Вторжение холодного фронта
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник начнется активная фаза похолодания. Плотные дождевые тучи затянут небо, а ветер сменит направление на юго-западное и западное. Дневная температура составит +16…+18 °C. Ночная температура по прогнозу будет +9…+12 °C.
Синоптики прогнозируют облачную погоду, на большей части территории Курской области пройдут умеренные, а местами сильные дожди.
Среда, 23 сентября: Пик ненастья и холода
Этот день станет самым холодным и сырым на рабочей неделе. Область окажется в самом сердце северного циклона. Дневная температура в среду будет +12…+14 °C. Ночная температура составит +6…+9 °C.
Регион ждут затяжные обложные дожди, высокая влажность воздуха (до 90%). Ветер северной четверти усилится до 12 м/с, добавляя ощущения сырости и дискомфорта.
Четверг, 24 сентября: Стабилизация на осеннем минимуме
Интенсивность осадков начнет постепенно снижаться, однако рассчитывать на серьезное потепление не стоит. Регион в четверг останется в тыловой, холодной части уходящего на восток атмосферного фронта. Дневная температура в этот день будет +13…+14 °C. Ночная температура составит +8 °C.
В регионе будет стоять преимущественно облачная погода, местами сохранятся небольшие дожди.
Пятница, 25 сентября: Слабая надежда на прояснения
К концу рабочей недели погода начнет постепенно стабилизироваться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Дневная температура в пятницу будет +14…+16 °C. Ночная температура отметится на уровне +7…+9 °C.
Будет также облачно с прояснениями, но вероятность существенных осадков снизится до минимума. Ветер утихнет, создавая более приятные условия для прогулок.
Если в понедельник еще можно ходить в легких ветровках, то со вторника понадобятся теплые куртки, непромокаемая обувь и головные уборы.
Из-за обильных осадков со вторника по четверг видимость на трассах Курской области снизится. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно в утренние часы.
Хорошая новость заключается в том, что к пятнице дожди прекратятся. Конец недели и грядущие выходные обещают быть хоть и прохладными, но сухими, что позволит вернуться к загородному отдыху или продовольственным ярмаркам «Осень — 2026».
С 21 по 25 сентября 2026 года в Курской области прогнозируется неоднородная геомагнитная обстановка. Начало недели пройдет в режиме полного штиля, однако ближе к выходным планету накроет магнитная буря из-за воздействия высокоскоростного солнечного ветра.
21–23 сентября сохранится спокойная магнитосфера
В первой половине недели Солнце проявит минимальную активность. Земное магнитное поле останется в стабильном, невозмущенном состоянии.
Риски для здоровья и техники полностью отсутствуют. Метеочувствительные люди могут чувствовать себя комфортно. [1, 2, 3]
Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
24 сентября: рост активности и переход в «желтую зону»
Ситуация начнет меняться в ночь на четверг. Индекс возмущения поднимется до 4 баллов к вечеру (возбужденное состояние магнитосферы). У людей с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью могут появиться легкая слабость, сонливость или беспричинная тревога.
25 сентября: Начало магнитной бури уровня G1
К концу рабочей недели прогнозируется пик геомагнитных колебаний. Индекс возмущения достигнет 5 баллов, что квалифицируется как слабая магнитная буря класса G1. Возможны головные боли, скачки артериального давления и общая утомляемость. Сбоев в работе навигации и связи на широте Курска не ожидается.
Чтобы минимизировать влияние геомагнитного шторма на организм, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.
Контролируйте давление. Держите под рукой прописанные врачом лекарства, особенно если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Снизьте нагрузки: перенесите тяжелые тренировки и важные стрессовые дела на начало недели.
Следите за питанием: ограничьте употребление кофеина, соленой и жирной пищи. Пейте больше чистой воды и травяного чая.
Соблюдайте режим сна: постарайтесь ложиться спать пораньше, чтобы организм успевал полноценно восстановиться.