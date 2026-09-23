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НовостиПолитика23 сентября 2026 7:53

По всей Курской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

Отбой дали только на три минуты
Светлана ВОЛКОВА
Утром в регионе также звучали сирены ракетной опасности

Утром в регионе также звучали сирены ракетной опасности

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области утром 23 сентября снова объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Накануне опасность атаки беспилотников непрерывно сохранялась с 20 сентября. Отбой дали только утром 23 сентября, но через три минуты режим опасности объявили вновь.

Курян и гостей области призывают быть бдительными. Силы и средства российской ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее КП сообщила, что в регионе один человек погиб и трое мужчин были ранены в результате атак ВСУ за минувшие сутки.