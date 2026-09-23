По всей Курской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

Утром в регионе также звучали сирены ракетной опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области утром 23 сентября снова объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Накануне опасность атаки беспилотников непрерывно сохранялась с 20 сентября. Отбой дали только утром 23 сентября, но через три минуты режим опасности объявили вновь.

Курян и гостей области призывают быть бдительными. Силы и средства российской ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее КП сообщила, что в регионе один человек погиб и трое мужчин были ранены в результате атак ВСУ за минувшие сутки.