По всей Курской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
По всей Курской области утром 23 сентября снова объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Накануне опасность атаки беспилотников непрерывно сохранялась с 20 сентября. Отбой дали только утром 23 сентября, но через три минуты режим опасности объявили вновь.
Курян и гостей области призывают быть бдительными. Силы и средства российской ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Ранее КП сообщила, что в регионе один человек погиб и трое мужчин были ранены в результате атак ВСУ за минувшие сутки.