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НовостиПолитика21 сентября 2026 14:06

По всей Курской области 21 сентября дали отбой ракетной опасности

Тревога длилась две минуты
Светлана ВОЛКОВА
Накануне ВСУ 29 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств

Накануне ВСУ 29 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области дали отбой ракетной опасности в 16.54. по Москве 21 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Тревога длилась две минуты. Сирены ракетной опасности прозвучали в регионе в 16.52. Однако по всей Курской области сейчас сохраняется опасность атаки беспилотников и авиационная опасность. Силы российской ПВО сейчас приведены в боеготовность на территории региона.

Напомним, что накануне в Курской области были ранены три человека в результате атак ВСУ.