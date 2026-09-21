По всей Курской области 21 сентября дали отбой ракетной опасности

Накануне ВСУ 29 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области дали отбой ракетной опасности в 16.54. по Москве 21 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Тревога длилась две минуты. Сирены ракетной опасности прозвучали в регионе в 16.52. Однако по всей Курской области сейчас сохраняется опасность атаки беспилотников и авиационная опасность. Силы российской ПВО сейчас приведены в боеготовность на территории региона.

Напомним, что накануне в Курской области были ранены три человека в результате атак ВСУ.