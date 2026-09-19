В Курской области уже более 35 процентов избирателей отдали свои голоса на выборах

Проголосовать можно до восьми вечера 20 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Явка избирателей по итогам первого дня основного голосования в Курской области составила 35 процентов, сообщает избирком региона. Напомним, что более четверти избирателей Курской области отдали свои голоса еще в ходе предварительного голосования. Оно длилось три дня, с 15 по 17 сентября.

Как уже сообщала КП, иностранные наблюдатели из Бразилии, Индонезии, а также Португалии, Республики Корея и США прибыли в Курск, чтобы познакомиться с организацией голосования. Они будут работать на избирательных участках области все дни голосования. В первый день основного этапа голосования, 18 сентября, они посетили 16 избирательных участков.