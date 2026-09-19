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НовостиПолитика19 сентября 2026 7:57

В Курской области уже более 35 процентов избирателей отдали свои голоса на выборах

Избирком подвел итоги первого дня основного этапа голосования
Светлана ВОЛКОВА
Проголосовать можно до восьми вечера 20 сентября

Проголосовать можно до восьми вечера 20 сентября

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Явка избирателей по итогам первого дня основного голосования в Курской области составила 35 процентов, сообщает избирком региона. Напомним, что более четверти избирателей Курской области отдали свои голоса еще в ходе предварительного голосования. Оно длилось три дня, с 15 по 17 сентября.

Как уже сообщала КП, иностранные наблюдатели из Бразилии, Индонезии, а также Португалии, Республики Корея и США прибыли в Курск, чтобы познакомиться с организацией голосования. Они будут работать на избирательных участках области все дни голосования. В первый день основного этапа голосования, 18 сентября, они посетили 16 избирательных участков.