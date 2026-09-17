С начала года в Курской области родилось 80 двоен

Только половина новорожденных - первенцы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Согласно статистике за восемь месяцев 2026 года в Курской области зарегистрировано больше появившихся на свет мальчиков. Ребят на 15 больше, чем девочек.

Только каждый второй ребенок в Курской области - это первенец. Отмечается положительная динамика, касающаяся многодетных родителей, говорят в правительстве ргеиона.

Так, четвертых детей в курских семьях зарегистрировано с начала года на пять больше, чем за аналогичный период. Число двоен увеличилось на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2026-м их уже появилось на свет в Курской области 80.

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