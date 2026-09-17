За год курские студентки получили более 14 миллионов рублей в качестве пособия по беременности и родам

Получить выплату наряду с россиянками могут иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Ровно год назад, 1 сентября, Отделение Социального фонда по Курской области взяло на себя выплату пособий по беременности и родам для студенток вузов и колледжей. Раньше этим занимались сами учебные заведения, но теперь процесс стал централизованным. За прошедший год новую меру поддержки получили 174 будущие мамы.

Что изменилось?

Главное новшество — существенное увеличение размера выплат. Если раньше пособие рассчитывалось исходя из размера стипендии, то теперь за основу берется региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения (в Курской области это 17 960 рублей).

- Если при старой системе со стипендией в три с половиной тысячи рублей пособие составляло около 16 тысяч, то теперь максимальная сумма выплаты достигает 116 141 рубля, — пояснила управляющий Отделением СФР по Курской области Жанна Демьяненко.

- Трудности с оформлением выплаты не возникло, - говорит студентка курского вуза Ольга. - Заявление оформила через портал Госуслуги. И деньги поступили на карту в течение нескольких дней. Супруг тоже студент, конечно, родители помогают, но эта сумма очень пригодилась нашей молодой семье, купили красивую многофункциональную коляску.

Как оформить выплату?

Для удобства студенток запущен электронный сервис на портале «Госуслуги». Также подать заявление можно лично в клиентских службах Соцфонда или в МФЦ.

Для оформления потребуются:

заявление;

справка о беременности из медицинской организации;

справка из учебного заведения, подтверждающая обучение и период отпуска по беременности и родам.

Кто имеет право на пособие?

Выплата положена студенткам и аспиранткам очной формы обучения (как бюджетной, так и платной основы) в вузах, научных организациях и учреждениях дополнительного профобразования. Право на пособие имеют не только гражданки РФ, но и иностранные студентки, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в России.

Важные детали: пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска, а заявление необходимо подать не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Получить консультацию можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (по будням с 9:00 до 18:00). Также ответы на вопросы можно найти в официальных социальных сетях Отделения СФР по Курской области.