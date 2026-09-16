По всей Курской области 16 сентября объявлена авиаопасность

В регионе также сохраняется опасность атаки беспилотников Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 сентября в 10.25. по Москве по всей Курской области объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Курян призывают быть бдительными. Силы и средства ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Накануне, 15 сентября, авиационная опасность сохранялась в регионе почти весь день. Отбой дали только около полуночи 16 сентября. Но сейчас режим снова ввели. Также в Курской области с 6 сентября не отменяли опасность атаки БПЛА. Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки над регионом сбили сто беспилотников ВСУ. Разрушения есть в двух приграничных районах области.