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НовостиПолитика16 сентября 2026 7:57

По всей Курской области 16 сентября объявлена авиаопасность

Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки
Светлана ВОЛКОВА
В регионе также сохраняется опасность атаки беспилотников

В регионе также сохраняется опасность атаки беспилотников

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 сентября в 10.25. по Москве по всей Курской области объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Курян призывают быть бдительными. Силы и средства ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Накануне, 15 сентября, авиационная опасность сохранялась в регионе почти весь день. Отбой дали только около полуночи 16 сентября. Но сейчас режим снова ввели. Также в Курской области с 6 сентября не отменяли опасность атаки БПЛА. Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки над регионом сбили сто беспилотников ВСУ. Разрушения есть в двух приграничных районах области.