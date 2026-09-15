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НовостиПолитика15 сентября 2026 10:05

Отбой ракетной опасности дали по всей Курской области

Ракетная опасность сохранялась 25 минут
Светлана ВОЛКОВА
Опасность атаки БПЛА сохраняется

Опасность атаки БПЛА сохраняется

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 12.54 по Москве 15 сентября дали отбой ракетной опасности по всей территории Курской области. Тревога в приграничном регионе была объявлена 25 минутами ранее.

Однако сейчас в регионе сохраняются авиационная опасность и опасность атаки БПЛА. Последняя держится в Курской области непрерывно с 6 сентября. Напомним, последние двое суток ВСУ активно атакуют Курск. За последние сутки в областном центре ранены два человека, столько же пострадали накануне. Есть разрушения в жилом секторе, разбиты десятки автомобилей.

ПВО на территории региона находится в боеготовности.