По всей Курской области объявлена авиаопасность 15 сентября

Также в регионе уже несколько суток действует опасность атаки БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 12.12 по Москве 15 сентября по всей Курской области снова объявлена авиационная опасность. Курян призывают быть бдительными. Силы и средства российской противовоздушной обороны сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил оперштаб региона.

Также в регионе уже девятые сутки подряд сохраняется опасность атаки беспилотников. Ее не отменяли с 6 сентября.

Напомним, что накануне Курск снова подвергся атаке ВСУ, в результате которой ранены два человека, поврежден дома и десятки автомобилей.