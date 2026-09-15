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НовостиПолитика15 сентября 2026 9:16

По всей Курской области объявлена авиаопасность 15 сентября

Силы ПВО приведены в готовность для отражения атаки
Светлана ВОЛКОВА
Также в регионе уже несколько суток действует опасность атаки БПЛА

Также в регионе уже несколько суток действует опасность атаки БПЛА

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 12.12 по Москве 15 сентября по всей Курской области снова объявлена авиационная опасность. Курян призывают быть бдительными. Силы и средства российской противовоздушной обороны сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил оперштаб региона.

Также в регионе уже девятые сутки подряд сохраняется опасность атаки беспилотников. Ее не отменяли с 6 сентября.

Напомним, что накануне Курск снова подвергся атаке ВСУ, в результате которой ранены два человека, поврежден дома и десятки автомобилей.