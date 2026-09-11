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НовостиПолитика11 сентября 2026 12:31

ВСУ ударили по райцентру Курской области, погиб мужчина

ЧП произошло в Глушково
Светлана ВОЛКОВА

В поселке Глушково Курской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, БПЛА ВСУ нанес удар по поселку Глушково, в результате погиб 37-летний мужчина. Мужчина получил тяжелые ранения, которые, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались помочь раненому, но реанимационные мероприятия не помогли, добавил глава региона.

Ранее КП сообщила, что в больнице скончалась 71-летняя курянка, которая пострадала при атаке 2 сентября.