ВСУ ударили по райцентру Курской области, погиб мужчина

В поселке Глушково Курской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, БПЛА ВСУ нанес удар по поселку Глушково, в результате погиб 37-летний мужчина. Мужчина получил тяжелые ранения, которые, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались помочь раненому, но реанимационные мероприятия не помогли, добавил глава региона.

Ранее КП сообщила, что в больнице скончалась 71-летняя курянка, которая пострадала при атаке 2 сентября.