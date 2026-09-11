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НовостиПроисшествия11 сентября 2026 9:47

В больнице умерла женщина, раненая в курском приграничье 2 сентября

Пенсионерка получила ранения в Рыльском районе
Ольга ДАНИЛОВА

В больнице скончалась женщина, раненая после удара ВСУ 2 сентября, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Пенсионерка попала под удар в приграничном с Украиной хуторе Звягин Рыльского района Курской области. Это произошло, когда БПЛА ВСУ атаковал двор многоквартирного дома на хуторе.

Нине Васильевне был 71 год, уточнил курский губернатор.

Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в регионе ранения в результате атак ВСУ получили пять человек. Четверо из них пострадали в Железногорске.