Jeland 4 4 уже в Курске: испытайте настоящий драйв на тест драйве!

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Модель сочетает уверенную проходимость, современный дизайн и продуманный комфорт, чтобы вы чувствовали себя уверенно и в городе, и за его пределами.

Jeland 4×4 — это выбор для тех, кто не хочет идти на компромиссы: полный привод обеспечивает надёжное сцепление с дорогой в любых условиях, а сбалансированные ходовые характеристики делают управление интуитивно понятным и приятным. В автомобиле сочетаются практичность для ежедневных поездок и готовность к приключениям — будь то выезд на природу или путешествие по сложным маршрутам.

Клиентам «КорсГрупп» доступны выгодные предложения на модель Jeland 4×4: специальные условия покупки, удобные программы кредитования и дополнительные бонусы при оформлении сделки. Приезжайте на тест драйв — убедитесь, что этот кроссовер идеально подходит именно вам.

Приглашаем лично оценить возможности Jeland 4×4 в нашем дилерском центре. Запишитесь на удобное время — наши специалисты расскажут о комплектациях, технических особенностях и актуальных выгодах.

Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173 А. Телефон для записи: +7 (4712) 36 40 53.

Не упустите шанс познакомиться с Jeland 4×4 и выбрать автомобиль, который станет надёжным спутником в любых поездках!

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