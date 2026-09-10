В Курске на Театральной площади поставили качели

Качели поставили в центре города Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

На Театральной площади Курска завершилось обустройство новой досуговой зоны. Здесь установлены шесть качелей. Работы проведены в рамках муниципального контракта, автором конструкций выступил мастер из Обояни. рассказали в администрации Курска.

По оценке комитета городского хозяйства, качели с современной подсветкой удачно дополнили архитектурный ансамбль центра города. Новое пространство уже пользуется популярностью у жителей Курска, став местом для отдыха и прогулок.

Ранее КП рассказала, что на окраине города во дворе МКД металлическая конструкция упала на девочку. Ребенок находится под наблюдением врачей.