"Девочка пока под наблюдением врачей": В Курске на школьницу во дворе упала металлическая конструкция

После инцидента УК обязали проверить все конструкции, установленные во дворах Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В самом начале учебного года в Курске произошло ЧП - на школьницу во дворе многоэтажного дома, что в Северо-Западном микрорайоне Курска, упала металлическая конструкция. Предварительно известно, что сооружение предназначалось для чистки ковров и поставили ее много лет назад сами же жители.

Школьница серьезно пострадала и сейчас находится под наблюдением врачей. А городская администрация разбирается с инцидентом и ищет виновных.

Стойку для чистки ковров поставили жильцы

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства Курска, упавшая на ребенка металлическая конструкция была установлена местными жителями.

- Жильцы ее не бетонировали, просто вкопали в землю. Сама по себе конструкция не была элементом детской игровой площадки. Ее использовали как стойку для чистки ковров, - говорят чиновники. - Но дети постоянно ее раскачивали, несмотря на то, что жильцы им делали замечания. А поскольку на замечания ребята не реагировали, жители дома №8 по проспекту Энтузиастов даже направили обращение в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД.

Правда, действовать, видимо, нужно было другим путем.

Только после инцидента с падением стойки для чистки ковров и травмированием ребенка комитет ЖКХ Курска в адрес местной «управляйки» - ООО «Аврора+» - направил письмо. Чиновники потребовали убрать или же забетонировать шаткую металлическую конструкцию.

УК теперь просят проверить конструкции во дворах

- Во избежание повторения таких ситуаций комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска в адрес городских управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК также направил письма с требованием обследовать детские игровые площадки и установленные сушилки на придомовых территориях, - пояснили в комитете ЖКХ.

Особое внимание чиновники просят уделить разным «объектам», которые потенциально могут использовать во дворах дети для активных игр, хотя они и не предназначены для этого конструктивно. Например, различные сушилки, ограждения, самодельные турники.

Если найдут такие опасные и шаткие элементы, то их должны либо снести, либо укрепить.

Таким образом после травмы девочки на проспекте Энтузиастов УК, ТСЖ и ЖСК обязали обследовать во дворах закрепленными за ними площадки.

Пострадавший ребенок пока под наблюдением врачей

9 сентября специалисты комитета ЖКХ города совместно с представителями управляющей компании ООО «Аврора+» и жильцами дома №8 по проспекту Энтузиастов осмотрели двор, где произошло ЧП.

В этот же день председатель комитета образования Курска Дмитрий Иванов встретился с мамой пострадавшей девочки. Учебный год только начался, но из-за полученной травмы ребенок вынужден пропускать занятия.

Сейчас девочка находится под постоянным наблюдением врачей. Учитывая медицинские показания, принято решение перевести пока ребенка на семейное обучение. Этот формат обучения был определен по заявлению мамы, пояснили чиновники.

Скорее всего, это временная мера. Девочка при желании сможет вернуться к очному обучению, как только врачи это разрешат.

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