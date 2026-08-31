Мусорный полигон, парковка и спортплощадка: три в одном Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне грядущих выборов центр Курска значительно преобразился, в основном за счет различных инсталяций и фотозон. Об этом КП уже не раз рассказывала. Правда, преобразования в первую очередь затронули именно центр, а по большей части улицу Ленина.

Мусор - в кустах, автомобили - на газонах, надписи - на фасадах

Но уже где-то в районе Центрального рынка будто начинается «зона отчуждения». Стартует она, пожалуй, с зоны чахнущих вдоль тротуара кустарников в недавно озелененном сквере «Спутник».

Чем дальше от центра, тем картина все интереснее.. все те же автомобили на газонах, мусор в кустах, надписи на фасадах. Борьба за чистоту в Курске буксует, а горожане спокойно суют мусорные мешки под деревья, зная, что им за это ничего не будет.

Стихийные свалки, мусорные полигоны под деревьями и нечищенные тротуары окраин скоро обнажит беспощадная осень.

Некоторые куряне мусор зачем-то пытаются "прятать". Например, между гаражей Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

К примеру, курский транспортный «долгострой» - четвертый трамвайный маршрут, запуск которого перенесли на следующий год, хотя должны были открыть 1 января 2025. На пустующих трамвайных путях, которые местами уже успели врасти в курскую землю, - бытовые отходы и трупы голубей. Выглядит это грустно.

"Веселые" картинки или "дизайн-код" окраин

Кажется, что один из символов буксующей борьбы за чистоту - это регулярные акции по закрашиванию рекламы запрещенных веществ, которой испещрены МКД на окраинах города, а местами и в центре. Краски изводится много, а надписей, к сожалению, меньше не становится.

Типичный дом после капремонта в спальном районе Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Ими в городе исписаны фасады многих жилых многоэтажек. Печально, что испорчены в том числе недавно отремонтированные фасады. «Запрещенку» волонтеры и жильцы отчаянно закрашивают чем могут - коричневым по желтому, белым по зеленому, синим по бежевому. Вот это дизайн-код!

Правда, уже через короткое время появляются новые надписи, причем нередко поверх уже замазанных коричневым по зеленому в рамках акции. И так далее.

Создается впечатление, что такие мероприятия только раззадоривают тайных «марателей фасадов». Мол, попробуй все за мной закрасить. Здесь, к сожалению, победа зачастую за остающимися безнаказанными вандалами. Хотя обнаружить и наказать нарушителей вроде бы и несложно при желании с учетом массы камер видеонаблюдения, установленных в последнее время в городе.