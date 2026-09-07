В Курске идет строительство бегового центра ВФЛА

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Центр будет оборудован всем необходимым. Внутри будут раздевалки и душевые, зал для тренировок и камеры хранения. На прилегающей территории — зоны для занятий и отдыха.

Амбассадор проекта Анна Шульгина отметила, что новый центр станет общим пространством для всех, кто занимается бегом — независимо от уровня подготовки. По ее словам, важно, чтобы посетители могли не только заниматься спортом, но и общаться в комфортной атмосфере среди единомышленников.

«Я безумно рада, что у нас появляется такое место. Беговой центр — это тусовка для всех, кто хочет двигаться. И для тех, кто вчера купил первые кроссовки, и для тех, кто уже сбил пальцы на марафонах — всем здесь будет кайфово», — рассказала Анна Шульгина.

Базовая инфраструктура — раздевалки, шкафчики и некоторые тренировки — будет бесплатной для всех посетителей. Амбассадор также призвала бережно относиться к пространству центра, чтобы оно оставалось удобным и комфортным для всех жителей города в течение долгого времени.

«Есть одна вещь, о которой хочется попросить заранее: давайте бережно относиться к этому месту. Чтобы вся инфраструктура как можно дольше оставалась такой же удобной и комфортной для всех. Это ведь наше общее пространство, которым хочется пользоваться не один месяц, а долгие годы», — добавила Анна.

Новая спортивная площадка в Курске создается в рамках совместного проекта ВФЛА и АНО «Евразия» по строительству сети современных беговых центров. Всего в разных городах России планируется открыть 23 таких центра.