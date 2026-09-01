Белгородское приграничье: с заботой о настоящем и верой в будущее

Фото: страница депутата В.Зотова ВКонтакте.

Белгородская земля – неиссякаемый источник доблести и мужества, родина многих героев. Сегодня регион является фактически прифронтовой территорией, а представители власти — надежным тылом для бойцов, а также опорой для тех, кто из-за действий врага потерял близких, остался без крова, оказался в сложной жизненной ситуации.

Парламентарии облдумы - активные участники этой работы, регулярно формируя и доставляя грузы на фронт и на пострадавшие территории, помогая решить проблемы участников СВО и их близких, поддерживая подопечных ПВР. Важная задача - помочь жителям приграничья и военнослужащим поправить физическое и духовное здоровье.

Заместитель председателя заксобрания области Владимир Зотов поделился итогами визита в недавно открытый Богоявленский паломнический центр при Холковском Свято-Троицком монастыре в Чернянском районе.

Освящение центра состоялось в начале июля. Фото из архива пресс-службы Белгородской митрополии.

Здесь уже побывали дети из приграничья, чьи родители находятся в зоне спецоперации. Накануне завершилась и вторая смена - в гости приезжали ветераны СВО.

Владимир Федорович, принимающий непосредственное участие в создании и обустройстве центра, рассказал в своих соцсетях, как бойцы проводят время: беседуют с психологом и священнослужителями, посещают службы, выезжают на экскурсии, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул значимость проводимой работы, отметив ее в качестве исторической миссии жителей Белгородчины и непосредственно Чернянской земли. «Эта земля сегодня излечивает раны наших воинов, она наполнена духовными смыслами и историческими победами», - уверен Владыка.