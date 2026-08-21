«OMODA C5: стиль, технологии и драйв — испытайте лично!»

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Автомобиль, в котором гармонично сочетаются смелый дизайн, передовые технологии и комфорт, готов раскрыть свой характер на дорогах города и за его пределами.

OMODA C5 — это не просто автомобиль, а яркое заявление о современном подходе к мобильности. Эффектный силуэт, выразительная оптика и продуманные детали экстерьера делают кроссовер заметным в любом потоке. При этом дизайн — не единственное достоинство модели: в OMODA C5 реализованы современные решения, повышающие удобство и безопасность поездок.

В числе ключевых преимуществ автомобиля:

• Современные системы помощи водителю: адаптивный круиз контроль, система предотвращения столкновений и другие технологии, которые делают управление увереннее.

• Комфортный и технологичный салон: эргономичные сиденья, интуитивно понятная мультимедийная система и климат контроль создают приятную атмосферу в дороге.

• Динамика и управляемость: сбалансированная настройка шасси и мощный двигатель позволяют уверенно чувствовать себя как в городском ритме, так и на трассе.

«Мы хотим, чтобы каждый смог по настоящему оценить, как OMODA C5 ведёт себя на дороге, насколько продуман его интерьер и как удобно им управлять в реальных условиях, — отмечают в дилерском центре „КорсГрупп“. — Тест драйв — лучший способ сделать осознанный выбор».

Приглашаем вас лично познакомиться с OMODA C5 и испытать его возможности. Запишитесь на тест драйв уже сегодня — и откройте для себя новый уровень комфорта и драйва!

Где и когда: тест драйвы проходят в дилерском центре «КорсГрупп» в Курске по адресу: ул. Энгельса, 173 А. Для выбора удобного времени свяжитесь с менеджерами отдела продаж.

Контакты для записи: +7(4712)364053 , sales@jeland-kors-kursk.ru

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