Под Курском 52-летний мужчина попал под удар дрона ВСУ

От госпитализации раненый отказался Фото: Из архива КП..

В Глушковском районе Курской области 20 августа ранен мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В селе Ржава дрон ВСУ атаковал гараж частного дома. В результате этого удара травмы получил 52-летний мужчина. У него врачи диагностировали слепые осколочные ранения спины, а также левого плеча. Ему оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.

Ранее КП сообщила, что накануне в курском приграничье ранения получили еще двое мужчин.