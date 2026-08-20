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НовостиПолитика20 августа 2026 9:56

Под Курском 52-летний мужчина попал под удар дрона ВСУ

ЧП произошло в Глушковском районе
Светлана ВОЛКОВА
От госпитализации раненый отказался

От госпитализации раненый отказался

Фото: Из архива КП..

В Глушковском районе Курской области 20 августа ранен мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В селе Ржава дрон ВСУ атаковал гараж частного дома. В результате этого удара травмы получил 52-летний мужчина. У него врачи диагностировали слепые осколочные ранения спины, а также левого плеча. Ему оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.

Ранее КП сообщила, что накануне в курском приграничье ранения получили еще двое мужчин.