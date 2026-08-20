Волонтеры лагеря «Курский рубеж» восстановили 184 дома, пострадавших от атак ВСУ

Волонтеры лагеря «Курский рубеж» продолжают устранять последствия прилетов ВСУ в курском приграничье. Сейчас идет 28-я смена, сообщили в правительстве региона. Она объединила неравнодушных людей из разных уголков России.

Добровольцы в Курской области разбирают завалы, а также восстанавливают кровли и дома, закрывают тепловой контур соцучреждений и помогают местным жителям справиться с последствиями атак.

Всего за время работы этого лагеря волонтеры восстановили в Курской области 184 дома, более ста дворов и хозяйственных построек, 11 социальных объектов.

Ранее КП сообщила, что за сутки над регионом сбили 239 БПЛА ВСУ. Два человека ранены.