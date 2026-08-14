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НовостиПолитика14 августа 2026 7:53

Из-за ударов ВСУ без света оставались почти девять тысяч курян

За сутки один человек ранен в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
В регионе остается напряженная обстановка

В регионе остается напряженная обстановка

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 13 августа до 9:00 14 августа, в Курской области сбито 200 беспилотников ВСУ различного типа. 92 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщает оперативный штаб региона, в поселке Реутчанский Медвенского района Курской области ранена 47-летняя женщина. Кроме того, там повреждены остекление дома, два автомобиля.

В городе Рыльске Курской области поврежден автомобиль. А в поселке Селекционный Льговского района - комбайн.

В Октябрьском районе Курской области поврежден объект энергетики. Без света в результате оставались часть потребителей Октябрьского и Курчатовского районов, а также Курчатова. Всего около девяти тыс. человек. Электроснабжение там сейчас восстановлено.