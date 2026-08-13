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НовостиПолитика13 августа 2026 13:06

Под Курском обломки БПЛА ранили женщину

ЧП произошло в Медвенском районе
Светлана ВОЛКОВА
Женщину госпитализировали в облбольницу

Женщину госпитализировали в облбольницу

Фото: Из архива КП..

В результате атаки БПЛА ВСУ в Медвенском районе Курской области пострадала местная жительница, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в поселке Реутчанский при падении обломков БПЛА ранена 47-летняя женщина. Курянка получила слепое осколочное ранение, а также ушиб грудной клетки. Женщину доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказали необходимую помощь.

Ранее КП сообщила, что 12 августа под Курском погиб мужчина в результате удара дрона ВСУ по автомобилю.