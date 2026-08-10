Ситуацию с водоснабжением в курском Железногорске взяла на контроль прокуратура

Полноценно помыться жители города горняков сейчас могут только несколько часов в день Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП уже рассказывала о перебоях с водой в курском райцентре Железногорске. Прокуратура региона сообщила, что поставила на контроль ситуацию с перебоями водоснабжения в городе.

В ведомстве подтвердили, что в Железногорске сейчас нарушено бесперебойное водоснабжение многоквартирных жилых домов, а также ряда социально значимых объектов:

- Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, а также с ресурсоснабжающей организацией. На контроле - меры по восстановлению стабильного водоснабжения и обеспечению населения водой, а также бесперебойному функционированию соцучреждений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.