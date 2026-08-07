«Ситуация чрезвычайная»: в курском Железногорске воду подают всего несколько часов в сутки

Жители города горняков в 36-градусную жару остались без полноценного водоснабжения из-за рухнувших сетей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 7 августа в крупном райцентре Железногорске Курской области ввели режим «Повышенной готовности» и подают воду по графику. Официальная причина - аномально жаркая погода, из-за которой потребление воды в городе резко возросло.

"Чтобы не допустить критической обстановки"

Режим повышенной готовности ввели, «чтобы не допустить критической остановки водоснабжения всего города», пояснили в администрации города горняков.

Воду второй день здесь дают по графику. Так, ночью и в рабочее время горячей воды в городе нет, а давление холодной снижено до минимума.

Администрация утвердила следующий график подачи воды:

05:00 – 09:00 и с 17.00 до 22.00. вода подается в полном объеме.

09:00 – 17:00 — снижение давления с полным отключением горячего водоснабжения.

22:00 – 05:00 — ограничено, с отключением горячего водоснабжения.

Таким образом полноценно помыться жители Железногорска теперь могут только рано утром и в течении трех часов после пяти вечера.

Исключение составляют только социальные объекты - больницы, детские сады, школы. Там водоснабжение должно поступать в обычном режиме круглосуточно. Но не везде это происходит.

Когда будет вода, неизвестно

Горячую воду в городе отключили уже днем 6 августа.

Точные сроки, когда водоснабжение в Железногорске будет восстановлено, не сообщаются.

- Меры сохранятся до стабилизации ситуации ,снятия режима «Повышенной готовности», - сообщили чиновники.

Введение такого режима вызвало волну недовольства у жителей крупного райцентра. Железногорцы массово жалуются на отсутствие воды, а также ее низкое качество.

"Воды нет никакой. Хотя бы холодную дали на несколько часов», - пишет Елена Канунникова.

«С 8-00 нет никакой воды. Почему не соблюдается объявленный вчера график? Вы издеваетесь над нами или как это понимать?», - комментирует решение властей в соцсетях жительница Железногорска Татьяна Афанасова.

«Вода подается в полном объеме. РЖАВАЯ. Стирать и готовить с такой водой нельзя. Да и купаться в ней тоже нельзя», - пишет Екатерина Галиаскарова.

"Даже в установленные часы вода не идет"

7 августа ситуацию с водоснабжением крупного райцентра прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он назвал проблемы с водоснабжением в Железногорске «непростой ситуацией».

- Получаю много жалоб от жителей, что не везде организован подвоз воды, в ряде многоэтажек напор слабый — даже в установленные часы подачи вода не идет, - подтвердил Хинштейн.

Также глава региона добавил, что «людей прекрасно понимает» и поручил главе Железногорска оперативно отреагировать на все обращения, а также «выстроить работу над ошибками».

Жители написали более 500 обращений

Ситуацию он назвал чрезвычайной:

- За последнюю неделю поступило более 500 обращений. Из них только за прошедшую ночь и сегодняшнее утро — более 300. Жители десятков МКД жалуются на отсутствие воды на верхних этажах. Из-за слабого давления она просто не доходит. Есть жалобы и на отсутствие воды в социальных учреждениях, в том числе в детских садах.

Хинштейн сказал, что к соцучреждениям Железногорска сейчас организован подвоз воды.

- Проблемы начались с первых дней июля, когда пришла жара. Потребление кратно выросло и изношенные сети попросту не выдержали, - пояснил глава региона. - Однако это не единственная проблема. Русло реки, где находится водозабор, просело наполовину. Соответственно, вдвое упал и объем воды со скважин. Из-за этого зафиксированы случаи попадания песка в систему. Она уже промыта. Примесей в воде нет, заверил глава Железногорска Александр Михайлов.

В городе работают две точки подвоза воды

Следующее «окно» подачи воды по графику в Железногорске начинается в 17 часов. Для подстраховки администрация Железногорска сообщила, что организовала точки подвоза воды в разных частях города.

Однако, по словам курского губернатора, если 7 августа в обозначенное время воды в домах не будет, объемы подвоза будут увеличены:

- Кроме этого, принято решение о бурении трех дополнительных скважин. Они должны заработать в течение двух недель. Рассчитываю, что это позволит снизить остроту проблемы с водоснабжением в Железногорске.

Днем 7 августа администрация Железногорска сообщила, что во все социальные объекты города, где нет воды, организован ее подвоз.

Жители могут набрать воду 7 августа днем в двух точках города - на площади у бассейна «Нептун» и у школы № 11 на площадке у мебельного магазина по адресу Ленина 64/2. Там должны стоять водовозки.