В Курской области третьи сутки подряд сохраняется опасность атаки БПЛА

Курян просят быть бдительными Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области уже третьи сутки подряд сохраняется опасность атак беспилотников ВСУ. Ражим опасности был введен утром 5 августа и до сих пор отбоя не было.

Силы и средства российской ПВО на территории региона приведены в боеготовность для отражения возможной атаки.

Около 11 часов утра 7 августа в регионе также была объявлена опасность авиационной атаки. Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в регионе ранения получили два человека. Над регионом было сбито 138 БПЛА ВСУ.