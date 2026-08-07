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НовостиПолитика7 августа 2026 8:08

В Курской области третьи сутки подряд сохраняется опасность атаки БПЛА

По всей Курской области объявлена также авиаопасность
Светлана ВОЛКОВА
Курян просят быть бдительными

Курян просят быть бдительными

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области уже третьи сутки подряд сохраняется опасность атак беспилотников ВСУ. Ражим опасности был введен утром 5 августа и до сих пор отбоя не было.

Силы и средства российской ПВО на территории региона приведены в боеготовность для отражения возможной атаки.

Около 11 часов утра 7 августа в регионе также была объявлена опасность авиационной атаки. Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в регионе ранения получили два человека. Над регионом было сбито 138 БПЛА ВСУ.