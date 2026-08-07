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НовостиПолитика7 августа 2026 7:25

За сутки в Курской области из-за атак ВСУ ранены два человека

ВСУ атаковали сельхозпредприятия региона
Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки, с 9:00 6 августа до 9:00 7 августа, в Курской области сбито 138 беспилотников ВСУ различного типа. 81 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и шесть раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак ВСУ в селе Вишнево Беловского района Курской области пострадали два человека. Это 45-летний и 41-летний мужчины. На территории местного сельхозпредприятия повреждены комбайн, а также грузовой и легковой автомобили.

В поселке Петрин Курского района уничтожено пять га ячменя, сообщил оперштаб региона.