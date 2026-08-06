В Курске отслужили литию в годовщину вторжения ВСУ в регион

Куряне вспоминают трагические события августа 2024 года Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 августа на мемориальном комплексе «Курская дуга» куряне почтили память земляков и вспомнили вторую годовщину с начала вторжения ВСУ в Курскую область. Как сообщили в правительстве региона, Митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил на мемориале литию.

Ровно два года назад райцентр Суджа — крупный приграничный населенный пункт Курской области — оказалась в оккупации. Впереди были более 200 дней ада для тех, кто не смог покинуть приграничье региона.

Куряне, спасая свои жизни, месяцами прятались в подвалах и погребах под бесконечными обстрелами. Сотни человек погибли, многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Сейчас в регионе сохраняется напряженная обстановка. Ранее КП сообщила, что за минувшие сутки в регионе пострадали 11 человек и двое погибли в результате атак ВСУ.