В результате атак ВСУ под Курском ранен мужчина, повреждены дома и АЗС

ВСУ продолжают атаки на регион Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 2 августа до 9:00 3 августа, над Курской областью сбито 173 беспилотника ВСУ различного типа. 107 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 17 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщает оперштаб региона.

В результате атаки в слободе Белой Беловского района Курской области ранен 50-летний мужчина.

В поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области повреждены крыша и фасад здания, а также уничтожен автомобиль. В селе Ольховка есть разрушения на АЗС, поврежден автомобиль. На автодороге в селе Веть разбит автомобиль. В селе Дубовица повреждены фасад дома, а также хозпостройки и два автомобиля.

В слободе Белой Беловского района Курской области повреждены автоколонки на неработающей АЗС, а также остекление и кровля дома. Еще в одном доме выбиты окна, повреждены два автомобиля. В селе Вишнево Беловского района повреждены фасад и крыша дома.

В Рыльске повреждены остекление и фасад автомагазина. В деревне Рыжевка - хозяйственная постройка.

В селе Трубеж Обоянского района разбиты четыре окна в доме.