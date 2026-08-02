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НовостиПроисшествия2 августа 2026 14:46

50-летний мужчина пострадал в Курской области при атаке дрона ВСУ

С осколочными ранениями всего тела его доставили в областную больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА

Мужчина получил ранения в курском приграничье. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье, 2 августа.

- Сегодня в результате атаки дрона ВСУ в слободе Белой Беловского района пострадал местный житель. У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела.

По данным облправительства, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Затем его госпитализировали в Курскую областную больницу.

Напомним, за минувшие сутки в регионе обнаружили и уничтожили 112 украинских беспилотников.