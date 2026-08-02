Над Курской областью за сутки сбили 112 беспилотников

За минувшие сутки над регионом сбили 112 украинских беспилотников различного типа. Сводка об оперативной обстановке 2 августа поделился губернатор Александр Хинштейн. 70 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз Дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По данным облправительства, пострадали три человека: в селе Вишнево Беловского района 62-летний мужчина, в городе Рыльске — 68-летний, в Курчатовском районе — 42-летняя женщина.

Кроме того, при атаках в селе Ольховка Хомутовского района поврежден фасад и остекление АЗС, автомобиль.

В селе Вишнево Беловского района оказаличт повреждены два дома.

В Рыльске посекло остекление и фасад музыкальной школы, автомобиль.