ВСУ за сутки атаковали шесть районов Курской области

С 9:00 31 июля до 9:00 1 августа над Курской областью сбито 130 беспилотников ВСУ различного типа, сообщает оперштаб региона. 93 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак ВСУ за сутки пострадали три человека. Как сообщала ранее КП, в селе Ольховка Хомутовского района ранен 55-летний мужчина, а в селе Вишнево Беловского района — 39-летний. Ночью в Курскую областную больницу обратился раненый накануне в селе Козыревка Большесолдатского района. У 45-летнего мужчины врачи диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение головы, груди, живота и конечностей. Он сейчас госпитализирован.

В результате атак в деревне Сухая Рыльского района Курской области повреждена крыша домовладения. А в деревне Свобода уничтожен ФАП.

В селе Ольховка Хомутовского района Курской области поврежден автомобиль.

В Рыльске повреждены ограждение магазина, остекление в пяти квартирах МКД.

В слободе Белой Беловского района - фасад дома и хозяйственные постройки. Кроме того, уничтожен гараж, повреждены остекление и фасад недействующей школы.

А в поселке Коренево Кореневского района разбито остекление дома.