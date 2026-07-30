По всей Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Курян призывают быть бдительными Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 15.53. по Москве по всей Курской области вновь объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Также жителей и гостей региона оповестили о возможной атаке ВСУ сиренами. Всех, кто сейчас находится в приграничном региона, призывают быть более бдительными. Силы и средства ПВО приведены в готовность на территории Курской области для отражения возможной атаки.

Ранее КП сообщила, что за сутки над регионом сбили 134 беспилотника ВСУ, один мужчина пострадал в результате атаки на МКД в Курске 29 июля.